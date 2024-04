Trois absents pour PSG / OL

Demain soir (21 heures), le PSG reçoit l’Olympique Lyonnais lors de la 30e journée de Ligue 1. Le point médical avant ce match ne concerne que Presnel Kimpembe.

Quatre jours après s’être qualifié pour les 1/2 finales de la Ligue des Champions face au FC Barcelone (1-4) – au Stade Olympique de Montjuic – le PSG joue contre l’Olympique Lyonnais, au Parc des Princes, pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique devrait réaliser une large revue d’effectif avec les nombreux matchs qui arrivent dont la confrontation de C1 au Signal Iduna Park. Le point médical du jour indique que Presnel Kimpembe ne disputera pas cette rencontre, lui qui poursuit les exercices de récupération. De plus, on rappelle que Lucas Hernandez et Manuel Ugarte seront aussi absents pour cette rencontre, les deux joueurs étant suspendus pour accumulation de cartons.