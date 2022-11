Endrick est la nouvelle pépite du football brésilien. À seulement 16 ans, il joue avec Palmeiras et attise les convoitises des plus grands clubs d’Europe. Toujours à la recherche de jeunes talents, le PSG serait dans la course à sa signature. Un départ de son pays natal ne pouvant pas se faire avant ses 18 ans, l’attaquant ne rejoindra l’Europe qu’en 2024.

Ces dernières semaines, on évoquait un intérêt du PSG pour Endrick et même une offre en préparation pour s’attacher les services du crack auriverde. Luis Campos, conseiller sportif des Rouge & Bleu, se serait même récemment rendu au Brésil pour observer le jeune joueur. Le club de la capitale n’est pas le seul sur ce dossier puisque le Real Madrid et le FC Barcelone s’intéresseraient aussi à lui. Les Madrilènes auraient même pris les devants en faisant une offre à Palmeiras. Hier, le père de l’attaquant a calmé le jeu et expliqué qu’aucune décision n’avait été prise concernant l’avenir de son fils. « Il n’y a rien de décidé pour le Real Madrid ou tout autre club. Nous n’avons pas encore de préférence. Nous déciderons dans les prochains mois le club qui paiera ce que Palmeiras veut et nous montrera le meilleur projet technique pour Endrick. Il signera le garçon. »

Ce samedi matin, Fabrizio Romano – spécialiste du mercato – a évoqué ce dossier. Selon ce dernier, le Real Madrid, le PSG et Chelsea sont les clubs qui poussent le plus fort pour obtenir la signature d’Endrick. « Ils sont devant tous les autres clubs » assure Romano. Même s’il n’y a pas encore d’offre officielle, cela ne devrait pas tarder selon le journaliste italien. Sa clause libératoire s’élève à 60 millions d’euros. Fabrizio Romano rappelle que le joueur rejoindra son futur club en 2024, lorsqu’il sera majeur.

Real Madrid, Paris Saint-Germain and Chelsea are the three clubs that are pushing hard to sign Endrick. They are ahead of all the other clubs. 🚨🇧🇷 #transfers

There’s no official bids to Palmeiras yet – but it will happen soon. Release clause: €60m. Endrick would join in 2024. pic.twitter.com/ZEw5kNasLA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 5, 2022