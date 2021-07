Le PSG va très prochainement boucler la mutation d’Alphonse Areola (28 ans, sous contrat jusqu’en 2023) à West Ham. Ce sera un prêt avec une option d’achat si l’examen médical à Londres ce jeudi est positif. Ceci étant posé CBS Sports rapporte trois éléments importants dans l’opération construite par les clubs et Mino Raiola, trois informations à connaître. West Ham va prendre en charge la majorité de son salaire (il est de 700.000€). Alphonse Areola sera mis en concurrence avec Lukasz Fabianski (36 ans). Il aura donc la possibilité de devenir le n°1. Enfin, le gardien de but natif de Paris sera automatiquement transféré à West Ham à partir d’un certain quota de matches joués. Pour rappel les Hammers ont un agenda chargé avec une campagne en Ligue Europa en plus des compétitions domestiques.