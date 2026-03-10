Trois jeunes titis intègrent définitivement l’équipe Espoirs du PSG

Depuis l’été dernier, le PSG a créé une équipe Espoirs afin de permettre aux jeunes titis les plus prometteurs de se rapprocher de l’équipe première. Trois titis l’intègrent définitivement.

Il y a plusieurs années, le PSG avait fermé son équipe réserve. La passerelle entre le centre de formation et l’équipe première se faisait donc avec l’équipe U19 du PSG. Mais l’été dernier, le club de la capitale a décidé de relancer une équipe Espoirs. Plusieurs joueurs de cette équipe sont proches d’intégrer le groupe professionnel alors que certains l’ont quitté pour définitivement rejoindre les pros, comme Quentin Ndjantou.

Un premier pas vers l’équipe professionnelle

Ce mardi soir, Benjamin Quarez, journaliste spécialiste du PSG pour Le Parisien, explique que trois jeunes joueurs du centre de formation, nés en 2008, ont été intégrés définitivement au groupe Espoirs cette semaine : Aymen Assab, Adam Ayari et Pierre Mounguengue. Pour rappel, ce dernier, qui brille avec l’équipe U19 des Rouge & Bleu (17 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues), s’est vu proposer un premier contrat professionnel ces dernières semaines. Il pourrait être le prochain à signer un contrat professionnel avec son club formateur.