Trois joueurs du PSG assurés d’être dans la liste de Deschamps pour la Coupe du monde ?

Lors de la trêve internationale, la France a remporté ses deux matches. Elle se rapproche d’une qualification à la Coupe du monde. Et trois joueurs du PSG seraient assurés de figurer dans la liste de Didier Deschamps.

L’été prochain, la Coupe du monde prendra ses quartiers du 11 juin au 19 juillet. Une compétition à laquelle devrait participer l’équipe de France. Les Français ont pris un bon départ avec deux victoires en deux matches lors des Éliminatoires et pourraient déjà valider leur billet lors de la prochaine trêve en octobre. Ce jeudi, L’Equipe explique que Didier Deschamps, qui vit ses derniers mois sur le banc de l’équipe de France, aurait déjà quatorze joueurs sur sa liste pour le Mondial, dont trois joueurs du PSG.

14 joueurs au-dessus des autres

Le quotidien sportif indique que lors des derniers rassemblements des Bleus, il se détache une ossature de 14 joueurs qui semble au-dessus de la concurrence (Mike Maignan, Jules Koundé, William Saliba, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Lucas Digne, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Michael Olise, Bradley Barcola, Kylian Mbappé). On pourrait en ajouter naturellement un quinzième, Theo Hernandez, l’un des 13 titulaires différents de la semaine internationale, mais sa soirée parisienne décevante, des derniers mois incertains, son transfert en Arabie saoudite et la fiabilité de Lucas Digne, n’en font pas un premier recours, en ce moment, conclut L’Equipe.