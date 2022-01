Le PSG compte dans ses rangs deux joueurs qui ont rejoint le club de la capitale il y a presque dix ans. Marco Verratti est chez les Rouge & Bleu depuis l’été 2012, Marquinhos un an plus tard. Angel Di Maria est lui Parisien depuis l’été 2015. Les trois internationaux sont des piliers de l’effectif parisien. Troisième, quatrième et quatorzième au classement des joueurs des plus capés de l’histoire du Paris Saint-Germain, ils sont également dans le top 10 des joueurs actuels avec le plus de matches en Ligue 1.

Comme le rapporte le championnat de France sur son site internet, le milieu de terrain est le troisième joueur le plus capés des joueurs actuels avec 234 matches. Il est devancé par deux gardiens, Steve Mandanda (464 matches) et Anthony Lopes (299). Le capitaine du PSG se classe lui quatrième avec 220 matches de Ligue 1. El Fideo est lui à la 8e place avec 185 matches.

Le Top 10 des joueurs actuels avec le plus de matches en Ligue 1

1. Steve Mandanda (OM) : 464 matches

2. Anthony Lopes (OL) : 299 matches

3. Marco Verratti (PSG) : 234 matches

4. Marquinhos (PSG) : 220

5. Romain Thomas (Angers SCO) : 207

6. Vincent Manceau (Angers SCO) 191

7. Pierrick Capelle (Angers SCO) 189

8. Angel Di Maria (PSG) 185

9. Walter Benitez (OGCN) : 151