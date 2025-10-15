Trois joueurs du PSG dans les finalistes pour le Golden Boy

Le PSG possède l’un des effectifs les plus jeunes d’Europe. Trois de ses joueurs sont finalistes du Golden Boy 2025, récompensant le meilleur joueur de moins de 21 ans du monde.

Après sa saison XXL, le PSG a vu Ousmane Dembélé remporter le Ballon d’Or. Dans quelques semaines, il pourrait voir un autre de ses joueurs recevoir l’un des plus prestigieux titres individuels dans le football, le Golden Boy. Ce trophée, décerné par le quotidien sportif italien Tuttosport, récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans du monde. Ce mercredi, la liste des 25 finalistes a été dévoilée. Et dans cette dernière figure trois joueurs du PSG.

Désiré Doué se place comme le favori

Vainqueur la saison dernière, Lamine Yamal ne peut pas se succéder à lui-même. En effet, selon le règlement de Tuttosport, un joueur déjà sacré est automatiquement exclu du vote final, même s’il demeure éligible à l’analyse statistique. Auteur d’un doublé et d’une passe décisive en finale de la Ligue des champions (5-0), Désiré Doué fait office de favori pour cette édition 2025. Le numéro 14 du PSG voit deux de ses coéquipiers être parmi les 25 finalistes, Warren Zaïre-Emery et Senny Mayulu. Le nom du vainqueur sera dévoilé lors d’une cérémonie organisée à Turin au début du mois de décembre.

Les 25 finalistes du Golden Boy 2025

Désiré Doué (PSG), Senny Mayulu (PSG), Warren Zaïre-Emery (PSG), Pau Cubarsi (FC Barcelone), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Dean Huijsen (Real Madrid), Kenan Yildiz (Juventus), Ethan Nwaneri (Arsenal), Geovany Quenda (Sporting CP), Jorell Hato (Ajax Amsterdam), Archie Gray (Tottenham), Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen), Leny Yoro (Manchester United), Arda Güler (Real Madrid), Victor Froholdt (Porto), Lucas Bergvall (Tottenham), Mamadou Sarr (RC Strasbourg), Estêvão (Chelsea), Franco Mastantuono (Real Madrid), Nico O’Reilly (Manchester City), Jobe Bellingham (Dortmund), Francesco Pio Esposito (Inter), Alesksanar Stankovic (Club Bruges), Giovanni Leoni (Liverpool) et Rodrigo Mora (Porto).