Trois joueurs du PSG encore en lice pour le Golden Boy 2024

Cette saison, le PSG a un effectif jeune et prometteur. Trois de ses joueurs figurent parmi les 25 possibles vainqueurs du Golden Boy, trophée récompensant le meilleur jeune de moins de 21 ans en Europe.

Comme chaque année, le quotidien italien Tuttosport élu le meilleur jeune joueur de moins de 21 ans en Europe. Dans un premier temps, il élabore une liste de 100 joueurs qu’il réduit petit à petit. Ces dernières heures, il a dévoilé les 25 joueurs encore en lice pour remporter ce trophée individuel et dans cette liste des 25 figurent trois joueurs du PSG.

Lamine Yamal en ultra-favori

En effet, Warren Zaïre-Emery, Joao Neves et Désiré Doué peuvent encore rêver de soulever le Golden Boy 2024 et de devenir le premier joueur du PSG à remporter cette distinction depuis Kylian Mbappé en 2017. Mais cela s’annonce compliqué, Lamine Yamal semblant être l’ultra-favori pour s’offrir ce Golden Boy. Trois autres Français figurent parmi les 25 possibles vainqueurs, Mathys Tel du Bayern Munich, Leny Yoro de Manchester United et le titi parisien, Wilson Odobert (Tottenham). Autre joueur de Ligue 1 présent dans cette liste, Eliesse Ben Seghir de l’AS Monaco. La pépite du Real Madrid, Endrick, est aussi présent comme Arda Güler, Jamie Bynoe-Gittens (Borussia Dortmund) ou encore Savinho (Manchester City) et Pau Cubarsi (FC Barcelone).

A voir aussi : PSG – Vitinha élogieux envers João Neves

La liste des 25 finalistes pour le Golden Boy

Endrick (Real Madrid), Samuel Mbangula (Juventus), Wilson Odobert (Tottenham), Andreas Schjelderup (Benfica), Eliesse Ben Seghir (AS Monaco), Lamine Yamal (FC Barcelone), Pau Cubarsi (FC Barcelone), Rico Lewis (Manchester City), Mathys Tel (Bayern Munich), Désiré Doué (PSG), Warren Zaïre-Emery (PSG), Joao Neves (PSG), Leny Yoro (Manchester United), Jamie Bynoe-Gittens (Borussia Dortmund), Arda Güler (Real Madrid), Samu Omorodion (FC Porto), Alejandro Garnacho (Manchester United), Kobbie Mainoo (Manchester United), Aleksandar Pavlovic (Bayern Munich), Oscar Gloukh (RB Salzbourg), Jorrel Hato (Ajax Amsterdam), Kenan Yıldız (Juventus), Adam Wharton (Crystal Palace), Cristhian Mosquera (Valence), Savinho (Manchester City)