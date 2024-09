Trois joueurs du PSG parmi les meilleurs jeunes du monde

Depuis le mercato estival 2023, le PSG a décidé de rajeunir son effectif. Cet été, il a par exemple recruté Joao Neves (19 ans), Désiré Doué (19 ans) ou Willian Pacho (22 ans). Trois de ses joueurs figurent parmi les meilleurs jeunes du monde.

Le PSG possède l’un des meilleurs centres de formation de France. Depuis le dernier mercato, il a également décidé de rajeunir son effectif. Lors de l’été 2023, il avait recruté Gonçalo Ramos (22 ans en 2023) et Arnau Tenas (22 ans en 2023). Lors du dernier mercato estival, il a fait signer Joao Neves (19 ans), Désiré Doué (19 ans) et Willian Pacho (22 ans). Comme chaque semaine, l’Observatoire du Football (CIES) a dévoilé une étude. Celle de cette semaine concerne les 100 joueurs « n’ayant pas encore fêté leur vingtième anniversaire du point de vue de leur niveau d’expérience relatif (Le niveau d’expérience est calculé à partir des minutes dans des rencontres officielles disputées lors de la dernière année, pondérées par le niveau sportif des matchs disputés). »

Warren Zaïre-Emery au pied du podium

Le leader de ce classement est Lamine Yamal (17 ans), avec 2,75 fois plus d’expérience que la moyenne mesurée pour les joueurs du même âge et du même poste. L’ailier du FC Barcelone devance son coéquipier Pau Cubarsí (17 ans, x2,42). Endrick complète le podium ( 18 ans, x2,40). Le titi du PSG, Warren Zaïre-Emery, se classe en quatrième position (18 ans, x2,40). Kobbie Mainoo, milieu de terrain de Manchester United, complète le top 5 (19 ans, x2,32). Le club capitale place deux autres joueurs dans le top 100 du CIES, Joao Neves en neuvième position (19 ans, x2,24) et Désiré Doué en vingtième position (19 ans, x1,99).