Trois joueurs du PSG placés entre la 30e et 20e place du Ballon d’Or 2026

Ce lundi, le Ballon d’Or 2026 sera dévoilé. Avant de connaître le lauréat, les noms classés entre la 30e place et la 11e place sont dévoilés au compte-gouttes. Entre la 30e et la 20e place, deux joueurs du PSG sont présents.

Lors de la cérémonie du Ballon d’Or, dix joueurs du PSG sont nommés dans la liste des 30 nommés pour le Ballon d’Or 2026 (Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Marquinhos, Willian Pacho, Vitinha, João Neves, Fabián Ruiz, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Ferran Torres). Plusieurs d’entre eux font partie des favoris. D’autres se sont classés entre la 30e et 20e place, les noms étant égrenés au compte-gouttes jusqu’à 19h30.

Nuno Mendes seulement 23e

Capitaine du PSG, Marquinhos est le premier joueur du club de la capitale classé dans le top 30 du Ballon d’Or. Le défenseur central se classe 25e. Auteur d’une belle saison 2025-2026 sous le maillot des Rouge & Bleu, il aurait certainement mérité une meilleure place dans ce top 30. C’est également le cas pour Nuno Mendes. Meilleur latéral gauche du monde, Nuno Mendes se classe seulement 23e du Ballon d’Or 2026. Il perd 13 place comparé à son classement du Ballon d’Or 2025. Un classement qui ne représente pas du tout son statut dans le football actuel. La mauvaise performance du Portugal à la Coupe du monde a très certainement eu un impact sur ce classement. Un autre joueur du PSG complète le top 20, Willian Pacho qui se classe à la 20e place. Meilleur défenseur du monde, il aurait très certainement mérité de figurer dans le top 15, lui qui avait été oublié lors du Ballon d’Or 2025.

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Le classement du 30e à la 20e place du Ballon d’Or 2026