Trois joueurs du PSG sous la menace d’une suspension

Ce samedi après-midi (18 heures, DAZN), le PSG affronte le Bayern Munich en quart de finale de la Coupe du monde des clubs. Trois joueurs du PSG devront éviter de se prendre un carton s’ils veulent disputer la possible demi-finale.

Le PSG va tenter de poursuivre son aventure en Coupe du monde des clubs ce samedi avec le quart de finale contre le Bayern Munich. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Victime d’un syndrome viral il y a deux jours, Fabian Ruiz est remis et postule pour une place dans le onze de départ du coach du PSG contre les Bavarois. De retour contre l’Inter Miami en huitièmes de finale après avoir manqué la phase de poules en raison d’une blessure aux quadriceps de la cuisse gauche contractée avec l’équipe de France début juin, Ousmane Dembélé pourrait aussi commencer le match.

Neuf joueurs menacés d’une suspension

Luis Enrique devrait pouvoir aligner son équipe type contre le Bayern Munich. Mais trois joueurs devront éviter de se prendre un carton jaune s’ils ne veulent pas être suspendus pour la possible demi-finale de la Coupe du monde des clubs contre le Real Madrid ou le Borussia Dortmund. En effet, Marquinhos, Joao Neves et Fabian Ruiz seront suspendus s’ils prennent un carton jaune contre les Bavarois. Du côté des Allemands, la liste est très longue avec pas moins de six joueurs : Konrad Laimer, Leon Goretzka, Jonathan Tah, Joshua Kimmich, Jamal Musiala et Harry Kane. Pour rappel, l’arbitre de la rencontre est Anthony Taylor. Ce dernier a la gâchette facile avec 161 cartons jaunes distribués en 47 matches arbitrés cette saison.