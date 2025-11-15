Trois joueurs du PSG titulaires avec la France contre l’Azerbaïdjan ?

La France joue un dernier match de Qualifications à la Coupe du monde demain après-midi. Un match durant lequel Didier Deschamps devrait largement faire tourner, avec possiblement trois joueurs du PSG titulaires.

Jeudi soir, l’équipe de France n’a fait qu’une bouchée de l’Ukraine au Parc des Princes (4-0) pour valider son ticket pour la Coupe du monde 2026. Demain après-midi (18 heures, TF1), les Bleus jouent un dernier match avec le déplacement en Azerbaïdjan dans le cadre de la dernière journée des Qualifications pour le Mondial. Un match sans enjeux pour la France, ce qui devrait permettre à des joueurs qui jouent peu d’avoir du temps de jeu.

Première sélection pour Lucas Chevalier

Pour cette rencontre contre les Azerbaïdjanais, Didier Deschamps devrait titulariser Lucas Chevalier dans les buts selon L’Equipe. Le gardien du PSG honorerait ainsi sa première sélection en Bleus. Le quotidien sportif explique « qu’à 24 ans, après cinq rassemblements et onze matches passés sur le banc, Lucas Chevalier devrait honorer sa première sélection en équipe de France dimanche. Le Parisien aurait sans doute aimé la connaître dans un autre contexte. Les attaquants azerbaïdjanais ne devraient pas encombrer cette première de cauchemars mais l’ancien Lillois n’arrive pas à Bakou avec une confiance totale. Sportivement, ses premiers mois, au mieux quelconques, ont semé le doute sur sa capacité à endosser l’habit de titulaire au PSG. Mais Chevalier va devoir chasser l’impression préoccupante de fébrilité dégagée le week-end dernier à Lyon (3-2). Les projecteurs seront braqués un peu plus sur lui depuis le « like gate ». Chevalier, plutôt décontracté comme à son habitude, n’a pas semblé encombré par cet épisode depuis le début du stage. Il n’a pas été, en outre, assailli de questions en interne. Il sera intéressant d’analyser sa première. » Lucas Hernandez, qui retrouve du temps de jeu constant avec les Rouge & Bleu, devrait être aligné en défense centrale au côté d’Ibrahima Konaté. Enfin, Warren Zaïre-Emery, qui retrouve des couleurs avec le PSG, débuterait au côté de Khephren Thuram au milieu de terrain. Le titi du PSG « dont le passage en Espoirs a été salutaire, va devoir transcrire en sélection son état de forme en club », conclut L’Equipe.