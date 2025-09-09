Trois joueurs du PSG titulaires avec le Portugal contre la Hongrie ?

Le Portugal joue son dernier match de cette trêve internationale ce mardi soir avec un déplacement en Hongrie. Trois joueurs du PSG devraient être titulaires ce soir.

Lors de son premier match des Qualifications à la Coupe du monde 2026, le Portugal n’a fait qu’une bouchée de l’Arménie avec des doublés de Cristiano Ronaldo et Joao Felix et un but de Joao Cancelo (0-5) samedi soir. Lors de cette rencontre contre les Arméniens, Roberto Martinez, le sélectionneur portugais, avait titularisé trois joueurs du PSG, Nuno Mendes, Joao Neves et Vitinha, alors que Gonçalo Ramos était entré à l’heure de jeu.

Un seul changement attendu dans le onze par rapport à l’Arménie

Ce mardi soir (20h45), les Portugais affrontent la Hongrie. Ils voudront s’offrir une deuxième victoire en deux matches afin de se rapprocher d’une qualification à la Coupe du Monde. Pour cette rencontre contre les Hongrois, Roberto Martinez ne devrait pas faire beaucoup de changements selon la presse portugaise. Les trois joueurs du PSG devraient encore tenir leur place. Joao Neves et Vitinha pourraient être associés à Bruno Fernandes, comme contre l’Arménie. Le seul changement devrait intervenir en attaque avec Bernardo Silva qui prendrait la place de Pedro Neto dans le couloir droit. Gonçalo Ramos, lui, débuterait de nouveau sur le banc.