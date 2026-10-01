Trois joueurs du PSG titulaires avec le Portugal contre le Danemark ?

Ce jeudi soir, le Portugal affronte le Danemark en Ligue des nations. Jorge Jesus pourrait titulariser les trois joueurs du PSG qu’il a convoqués.

Après deux victoires en deux matches, le Portugal retrouve les terrains ce jeudi soir avec la troisième journée de la phase de poules de la Ligue des nations contre le Danemark. Ce match va se dérouler dans un climat pesant avec le départ du rassemblement de Cristiano Ronaldo après des divergences avec le sélectionneur portugais. Malgré cela, la Seleção va tenter de réaliser la passe de trois pour confirmer sa place de leader dans son groupe.

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Vitinha, João Neves et Nuno Mendes alignés d’entrée ensemble pour la première fois du rassemblement

Pour tenter de s’offrir une troisième victoire en autant de matches durant cette trêve internationale, Jorge Jesus devrait aligner une équipe compétitive avec, pour la première fois du rassemblement, la titularisation des trois joueurs du PSG convoqués, Nuno Mendes, Vitinha et João Neves. Le latéral gauche devrait connaître sa troisième titularisation de suite selon A Bola. Il accompagnera en défense, Diogo Costa dans les buts, João Cancelo dans le couloir droit et la charnière centrale Renato Veiga-Ruben Dias. Au milieu de terrain, les quatre joueurs devraient être alignés en losange avec Palhinha en pointe basse, João Neves et Pedro Neto sur les côtés et Vitinha un peu plus haut. Gonçalo Ramos et João Félix formeraient un duo d’attaque.