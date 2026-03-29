Trois joueurs du PSG titulaires contre la Colombie ?

L’équipe de France joue son dernier match de la trêve internationale ce dimanche soir (21 heures, TF1) contre la Colombie. Trois joueurs du PSG devraient être titulaires.

Ce dimanche soir, l’équipe de France joue son dernier match de la trêve internationale avec la rencontre contre la Colombie. Après la victoire contre le Brésil jeudi soir (2-1), Didier Deschamps devrait effectuer un très large turnover contre les Colombiens, avec pas moins de onze changements par rapport à l’équipe qui avait été alignée contre les Brésiliens. Entré en jeu à 25 minutes de la fin jeudi, Désiré Doué était pressenti titulaire ce dimanche soir. Mais vendredi, il avait manqué la séance en raison de douleurs au dos. Plus de peur que de mal pour le numéro 14 du PSG, qui a repris l’entraînement hier et qui est annoncé titulaire dans le couloir gauche de l’attaque des Bleus par L’Equipe et Le Parisien.

10e sélection pour Warren Zaïre-Emery ?

En défense centrale, Didier Deschamps devrait titulariser Lucas Hernandez. Le numéro 21 du PSG serait associé à Maxence Lacroix, indiquent les deux quotidiens. Performant avec les Rouge & Bleu depuis le début de la saison, Warren Zaïre-Emery devrait connaître sa dixième sélection ce dimanche soir contre la Colombie. Il serait préféré à Eduardo Camavinga pour accompagner N’Golo Kanté, qui devrait porter le brassard de capitaine. Titulaire contre les Brésiliens, Ousmane Dembélé devrait commencer sur le banc ce soir, tout comme Lucas Chevalier, repassé troisième dans la hiérarchie des gardiens après sa période sans jouer avec le PSG.