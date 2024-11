Trois joueurs du PSG titulaires demain soir contre Israël ?

Demain soir (20h45, TF1), l’équipe de France affronte Israël pour le compte de la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des nations. Pour cette rencontre, Didier Deschamps pourrait titulariser trois joueurs du PSG.

Deuxième de sa poule, l’équipe de France ferait un grand pas vers une qualification en quart de finale de la Ligue des nations en s’imposant contre Israël demain soir. Pour ce dernier rassemblement de l’année 2024, Didier Deschamps avait convoqué quatre joueurs du PSG. Mais Ousmane Dembélé a dû déclarer forfait en raison d’une gêne aux ischios-jambiers ressentie lors de son entrée en jeu contre Angers samedi dernier. Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery et Randal Kolo Muani sont bien présents à Clairefontaine et devraient même avoir du temps de jeu contre les Israéliens.

Une chance pour Zaïre-Emery

En effet, selon les informations de L’Equipe, Le Parisien et RMC Sport, les trois joueurs du PSG devraient être titulaires demain soir. Les deux compères de l’attaque devraient être associés à Michael Olise dans le 4-3-3 des Bleus. En ce qui concerne le titi parisien, qui n’a pas beaucoup de temps de jeu ces derniers mois avec les Bleus, il devrait accompagner Eduardo Camavinga et N’Golo Kanté, qui portera le brassard de capitaine en l’absence de Kylian Mbappé et d’Aurélien Tchouaméni, dans l’entrejeu de l’équipe de France. Pour la défense, cela devrait être du classique avec Mike Maignan dans les buts et une défense composée de Jules Koundé, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano et Theo Hernandez.

Le XI probable de l’équipe de France contre Israël : Maignan – Koundé, Upamecano, Konaté, T. Hernandez – Kanté (cap.) Zaïre-Emery, Camavinga – Olise, Kolo Muani, Barcola.