Trois joueurs du PSG titulaires lors de Belgique / France

Ce lundi soir, l’équipe de France joue son deuxième match de la trêve internationale en Belgique. Trois joueurs du PSG sont titulaires pour ce choc.

Trois jours après sa victoire contre la Turquie (0-1), l’équipe de France retrouve les terrains ce lundi soir avec la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des nations. Les Bleus se déplacent en Belgique ce soir pour s’offrir une deuxième victoire en deux rencontres et prendre seuls la tête de leur poule. Pour ce choc, Zinédine Zidane a décidé de faire un large turnover. Deux joueurs du PSG sont titulaires.

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La surprise Maghnes Akliouche

Alors que l’on annonçait possiblement titulaire en pointe, Désiré Doué est bien aligné mais dans le couloir droit de l’attaque. Il est associé à Esteban Lepaul, qui connaît sa première titularisation avec l’équipe de France, et à son ancien coéquipier au PSG, Bradley Barcola. Après avoir remplacé Warren Zaïre-Emery dans la liste de Zinédine Zidane, Maghnes Akliouche est également titularisé ce lundi soir. Il est associé au milieu de terrain à Lucas Da Cunha, qui connaît sa première sélection, et Eduardo Camavinga. Du côté de la Belgique, Mika Godts connaît sa deuxième titularisation de suite après sa très belle performance contre l’Italie (2-0).