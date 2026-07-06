Trois joueurs du PSG titulaires lors de Portugal / Espagne

Ce lundi soir, le huitième de finale de la Coupe du monde entre le Portugal et l’Espagne concerne cinq joueurs du PSG. Trois d’entre eux sont titulaires.

C’est l’un des chocs des huitièmes de finale de la Coupe du monde. Le Portugal et l’Espagne, équipes qui sont considérées comme des prétendantes à la victoire finale, s’affrontent ce lundi soir (21 heures, M6, beIN SPORTS 1) pour tenter de se qualifier pour les quarts de finale et affronter le vainqueur de la rencontre entre les États-Unis et la Belgique, qui se jouera cette nuit (2 heures). Un peu plus d’une heure avant le coup d’envoi, les deux sélectionneurs ont dévoilé leurs compositions de départ. Sur les cinq joueurs du PSG concernés par ce choc, trois d’entre eux sont titulaires.

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Un quatrième match de suite sur le banc pour Fabian Ruiz

Et ils sont tous du côté du Portugal. Roberto Martínez a en effet titularisé Nuno Mendes dans le couloir gauche de la défense du Portugal. Dans son 4-2-3-1, le sélectionneur portugais a aligné Vitinha et João Neves dans son milieu à deux. Les deux joueurs du PSG seront devant la défense et derrière Bruno Fernandes, placé en numéro 10, et un trio d’attaque composé de Pedro Neto, Cristiano Ronaldo et João Félix. Du côté de l’Espagne, comme depuis le deuxième match de la phase de poules de la Roja, Fabián Ruiz commence la rencontre contre les Portugais sur le banc.