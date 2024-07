Trois joueurs du PSG titulaires lors de Portugal / France

Ce vendredi soir, le Portugal affronte la France en quart de finale de l’Euro. Lors de cette rencontre, trois joueurs du PSG sont titulaires. Deux du côté de la Seleçao, un chez les Bleus.

Après avoir éliminé la Slovénie (0-0, 3 t.a.b à 0) et la Belgique (1-0), le Portugal et la France s’affronte ce vendredi soir (21 heures, M6, BeIN Sports 1) en quart de finale de l‘Euro. Cette rencontre va fortement raisonner PSG. En effet, pas moins de huit joueurs du club de la capitale sont concernés. Quatre du côté de la Seleçao (Nuno Mendes, Vitinha, Gonçalo Ramos et Danilo Pereira) et quatre chez les Bleus (Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola, Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé).

A voir aussi : Euro 2024 : Nasser Al-Khelaïfi présent à Hambourg pour Portugal – France

Deux du côté du Portugal, un du côté de la France

Moins d’une heure avant ce choc, les sélectionneurs des deux sélections, Roberto Martinez et Didier Deschamps, ont dévoilé leurs compositions d’équipes. Trois joueurs du PSG sont concernés. Deux du côté du Portugal et un du côté de la France. Performants depuis le début de l’Euro, Vitinha et Nuno Mendes sont dans le onze de la seleçao. Le latéral gauche est associé à Joao Cancelo, Pepe et Ruben Dias en défense. Le numéro 17 du PSG est lui associé à Joao Palhinha et Bruno Fernandes. Décisif sur le but vainqueur contre la Belgique, Randal Kolo Muani va connaître sa première titularisation lors de cet Euro. Il est placé en pointe de l’attaque française, aux côtés de Kylian Mbappé et Antoine Griezmann.