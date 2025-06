Trois joueurs du PSG titulaires lors d’Espagne / France ?

Ce jeudi soir (21 heures, TF1), l’Espagne et la France vont s’affronter en demi-finale de la Ligue des nations. Trois joueurs du PSG devraient être titulaires.

La saison 2024-2025 du PSG n’est pas encore terminée. Après sa victoire en finale de la Ligue des champions, le club de la capitale doit participer à la Coupe du monde des clubs (14 juin-13 juillet). Mais avant de se préparer à cette compétition, de nombreux joueurs parisiens sont concernés par des matches avec leurs sélections nationales respectives. Ce sera le cas ce soir pour six joueurs lors de la demi-finale de la Ligue des Nations entre l’Espagne et la France (Doué, Dembélé, Hernandez, Barcola, Zaïre-Emery et Ruiz). Mais seuls trois d’entre eux devraient être titulaires lors de ce choc.

A voir aussi : EdF : Les éloges de Didier Deschamps pour Désiré Doué

Ousmane Dembélé titulaire dans le couloir droit

En effet, la presse française s’accorde sur le onze que devrait aligner Didier Deschamps ce jeudi soir. Dans les buts, Mike Maignan devrait tenir sa place. Le gardien formé au PSG devrait être défendu par Pierre Kalulu, Ibrahima Konaté, Clément Lenglet et Théo Hernandez. Au milieu, le sélectionneur des Bleus devrait aligner Manu Koné et Adrien Rabiot. Michael Olise évoluerait en tant que numéro 10. Désiré Doué occuperait le flanc gauche de l’attaque des Bleus, alors que son coéquipier au PSG, Ousmane Dembélé, jouerait à droite. Le poste d’avant-centre serait confié à Kylian Mbappé. Du côté de l’Espagne, sans surprise, Fabian Ruiz, très bon avec le PSG en deuxième partie de saison et performant avec la Roja depuis de très nombreux mois, devrait commencer dans le milieu espagnol.