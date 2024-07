Trois joueurs du PSG titulaires lors d’Espagne / France

Les demi-finales de l’Euro 2024 débutent ce soir avec la rencontre entre l’Espagne et la France. Trois joueurs du PSG sont titulaires lors de ce match.

Vainqueur du Portugal lors de la séance de tirs au but en quart de finale (0-0, 5 t.a.b à 3), l’équipe de France affronte l’Espagne ce mardi soir en demi-finale de l’Euro 2024. De son côté, la Roja s’est qualifiée contre l’Allemagne, le pays hôte, dans les toutes dernières minutes de la prolongation grâce à Merino. Mais lors de cette rencontre, l’Espagne a perdu Pedri sur blessure, et a vu Dani Carvajal être expulsé et Robin Le Normand, averti d’un carton jaune, qui les privent de cette demi-finale. Luis De La Fuente a décidé de remplacer le milieu offensif du FC Barcelone par Dani Olmo, buteur et passeur décisif contre les Allemands, Jesus Navas pour le latéral droit du Real Madrid et Nacho pour le défenseur central de la Real Sociedad. Performant depuis le début de la compétition, Fabian Ruiz est titulaire. Le joueur du PSG est associé à Rodri dans le milieu de la Roja. Alvaro Morata est accompagné de Lamine Yamal et Nico Williams en attaque.

A voir aussi : Kolo Muani sur son bilan au PSG : « C’est une saison à vite oublier »

Zaïre-Emery et Barcola sur le banc

Du côté de l’équipe de France, Didier Deschamps a choisi d’aligner une équipe quasiment type. Suspendu pour le quart de finale contre le Portugal, Adrien Rabiot revient dans le onze au côté d’Aurélien Tchouaméni et N’Golo Kanté dans le milieu de terrain des Bleus. En défense, pas de surprise avec celle alignée depuis le début de l’Euro. Mike Maignan garde les buts, Jules Koundé est aligné dans le couloir droit, Théo Hernandez à gauche. Les deux joueurs entourent Dayot Upamecano et William Saliba. En attaque, Kylian Mbappé est associé à ses deux anciens coéquipiers au PSG, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani.