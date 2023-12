Trois parisiens de retour à l’entraînement du PSG

Les joueurs du PSG ont déjà fait leur retour à l’entraînement après quelques jours de repos pendant les fêtes. Alors que le club de la capitale démarre 2024 avec le Trophée des Champions contre Toulouse le 3 janvier, certains joueurs blessés ont réintégré le groupe.

Nuno Mendes de retour

Le PSG a publié des photos de la séance où on peut voir le retour de trois parisiens. Victime d’une luxation de l’épaule droite début décembre, Fabian Ruiz a déjà fait son retour à l’entraînement. Son retour sur les terrains avait été annoncé pour 2024. Sa présence à la séance du jour voudrait donc dire qu’il pourrait rapidement réintégrer le groupe pour les prochains matchs du PSG. Ousmane Dembélé était absent contre Metz en raison d’une petite alerte aux ischio-jambiers. Il était présent à l’entraînement d’hier et d’aujourd’hui selon Djaameel_. On le voit également à l’entraînement sur les photos officielles du club.

La grosse nouvelle c’est la présence de Nuno Mendes. Blessé à la cuisse depuis octobre 2022, il avait vécu une rechute lors du Mondial 2022 mais aussi en avril dernier. Il n’a plus retrouvé les terrains depuis et a vécu une opération en Finlande en septembre dernier. Sa présence au Campus PSG est donc une excellente nouvelle pour les Rouge & Bleu. Surtout que Le Parisien avait annoncé il y a deux jours que la direction parisienne avait le désir de recruter un latéral pour compenser l’absence du Portugais (jusqu’au mois de mars 2024). La durée de son indisponibilité pourrait donc être plus courte qu’annoncée. Son évolution est donc à surveiller lors des prochaines séances du PSG.