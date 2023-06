Trois prolongations en approche chez les Féminines du PSG ?

Les Féminines du PSG ont malheureusement réalisé une saison blanche. Les dirigeants parisiens veulent prolonger les contrats de trois joueuses importantes.

Cette saison, les Féminine du PSG ont malheureusement échoué dans leur quête de titre. Éliminées en quart de finale de l’UEFA Women’s Campions League par Wolfsburg, qui jouera la finale contre Barcelone demain, elles ont aussi perdu en finale de la Coupe de France contre Lyon. Les joueuses de Gérard Prêcheur ont aussi été battues par les Lyonnaises en championnat. Pour continuer à concurrencer Lyon, le club de la capitale compte renforcer son effectif mais également conserver ses meilleures joueuses.

Des dossiers bouclés avant la Coupe du monde ?

Meilleure buteuse du championnat avec 17 réalisations, Kadidiatou Diani (28 ans) arrive en fin de contrat le 30 juin avec le PSG. Selon les informations de Bruno Salomon – journaliste pour France Bleu Paris spécialiste des Rouge & Bleu – elle discute avec le club de la capitale d’une prolongation de contrat. Ce serait également le cas de Laurina Fazer, elle aussi en fin de contrat le 30 juin et courtisée par Lyon. Bruno Salomon explique aussi que Grace Geyoro, qui a failli rejoindre Chelsea l’été dernier, discute aussi d’une extension de contrat, elle qui est encore liée avec la section féminine jusqu’en juin 2024. Le journaliste conclut en indiquant que les trois joueuses sont tentées de continuer l’aventure avec Paris et que les dirigeants espèrent conclure ces dossiers avant la Coupe du Monde qui se déroulera du 20 juillet au 20 août en Australie et Nouvelle-Zélande. Mondial auquel ne participera malheureusement pas Marie-Antoinette Katoto, elle qui avait déjà manqué une grande partie de l’Euro 2022 en raison de sa rupture du ligament croisé du genou droit lors de la deuxième rencontre des Bleus dans la compétition. Elle n’a pas joué de la saison avec le PSG. L’attaquante (24 ans) n’a pas encore retrouvé 100% de ses capacités et poursuit sa rééducation afin de revenir en pleine forme la saison prochaine.

