L’équipe U19 du PSG affronte Marseille en demi-finale du championnat de France. Pour ce match, Zoumana Camara pourra compter sur trois renforts de poids.

Première de son groupe de championnat, l’équipe U19 du PSG affrontait Lyon en quarts de finale du championnat de France le 19 mai dernier. Et les joueurs de Zoumana Camara n’ont fait qu’une bouchée des Lyonnais sur les pelouses du Campus de Poissy (5-0) grâce notamment à un triplé de Mahamadou Sangaré et un très gros match d’Étienne Michut. En demi-finale, les titis parisiens affronteront Marseille. Ce Classico aura lieu dimanche après-midi au Campus PSG (15 heures). Et pour ce choc, Zoumana Camara pourra compter sur le renfort de trois joueurs.

Du renfort pour tenter d’éliminer Marseille

Comme le rapporte Le Parisien, Ethan Mbappé, Senny Mayulu et Yoram Zague, qui s’entraînent depuis plusieurs mois avec l’équipe professionnel du PSG et qui ont déjà foulé la pelouse avec l’équipe première du club de la capitale que ce soit en Ligue 1 ou en Coupe de France, vont renforcer le groupe de l’équipe U19 des Rouge & Bleu. Absents du quart de finale contre Lyon, les trois titis seront cette fois-ci à la disposition de l’ancien défenseur central afin de tenter de se qualifier pour la finale du championnat. Le Parisien explique qu’Ethan Mbappé pourrait disputer son dernier match avec le PSG dimanche après-midi, son club de cœur. Après l’annonce du départ de Kylian Mbappé, « la direction du Paris Saint-Germain a décidé de ne pas prolonger Ethan Mbappé malgré une progression significative au cours des derniers mois. » Outre les objectifs sportifs du club, leur présence s’explique également par les impératifs scolaires et les examens de fin d’année. Les élèves issus des générations 2006 et 2007 vont ainsi passer cette semaine des épreuves du baccalauréat, indique Le Parisien. « Ces impératifs éducatifs ont obligé Camara et son staff à revoir la préparation de leur rencontre et à décaler les entraînements chaque après-midi après les épreuves du baccalauréat. À l’exception de mardi, les titis s’entraîneront ainsi chaque après-midi de la semaine pour préparer un Classique qui, à l’exception des familles des joueurs, a été fermé au public. »