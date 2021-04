Trois titis présents en Allemagne avec le PSG (LP)

Pour son déplacement à Munich pour y affronter le Bayern en quart de finale aller de la Ligue des Champions, le PSG devrait faire avec plusieurs absents de taille. En effet, Marco Verratti (Covid), Leandro Paredes (suspendu), Alessandro Florenzi (Covid), Juan Bernat (en reprise mais non qualifié pour la C1), Mauro Icardi (cuisse) et Layvin Kurzawa (mollets) manqueront à l’appel. Bonne nouvelle, Danilo Pereira sera présent dans ce groupe. Mais selon Le Parisien, certains titis parisiens devraient faire le voyage en Allemagne. Et ces jeunes joueurs sont des nouvelles têtes puisqu’il s’agit de Kenny Nagera, Abdoulaye Kamara et Ismaël Gharbi. Timothé Pembélé, plus habitué au groupe professionnel, sera également du voyage. Après avoir passé les tests PCR, les titis permettront “au staff de Mauricio Pochettino de compter sur suffisamment de joueurs de champ afin de travailler une ultime fois tactiquement“, conclut le quotidien francilien.