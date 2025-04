Troisième but, Kvara, Doué… La conférence de presse de Luis Enrique

Le PSG a fait un grand pas vers les demi-finales de la Ligue des champions après avoir battu Aston Villa en quart de finale aller de la Ligue des champions (3-1). Luis Enrique n’a pas caché que son équipe était en bonne voie, mais qu’il fallait terminer le travail mardi soir.

Ce mercredi soir, le PSG recevait – au Parc des Princes – Aston Villa dans le cadre du quart de finale aller de la Ligue des champions. Dans un match qu’il a totalement dominé, le club de la capitale a répondu à l’ouverture du score contre le cours du jeu des Anglais avec un magnifique but de Désiré Doué seulement trois minutes plus tard. Khvicha Kvaratskhelia et Nuno Mendes ont ensuite offert une victoire plus large aux Parisiens. Présent en conférence de presse, dans des propos relayés par Le Parisien, Luis Enrique a évoqué la bonne option prise par les Parisiens pour les demi-finales, son choix de titulariser Désiré Doué, l’importance du troisième but…

Le match de ce soir

« Nous avons vu le match que l’on attendait face à un adversaire en bloc bas. Qui voulait nous faire mal en transitions rapides. On a contrôlé le match mais c’est difficile face à une équipe regroupée. Nous avons été constants. Il y a eu du doute mais l’équipe a montré qu’elle était prête et compétitive contre n’importe quel rival. Le troisième but est la cerise sur le gâteau. Il faut jouer le second match mais les choses sont bien engagées. »

Comment réussissez-vous à renverser souvent des résultats ?

« Nous étions menés. Malheureusement et par chance. Cela nous est déjà arrivé mais on joue de la même façon. On a trouvé les ressources. Le résultat reflète notre combativité et nos efforts. »

Vous sentez-vous proche d’une qualification en demi-finale ?

« Si l’on regarde les matchs d’hier, on sera tous d’accord : cela n’a pas de sens de parler de favori. Peu importe le résultat. Notre objectif sera de gagner le match là-bas ; Nous ne savons pas calculer, je ne travaille jamais le bloc bas. On veut attaquer, c’est notre arme et c’est ce que l’on tentera de faire à Villa Park. »

Étiez-vous agacé par les dribbles de Désiré Doué en début de rencontre ?

« Je ne me fâche pas si un joueur dribble. C’est un spécialiste des uns contre uns. Il a cette qualité, il a le tir. Il a tout ce dont un joueur a besoin pour évoluer au PSG. J’ai une chance, c’est d’avoir ceux sur le banc : Kang-In Lee, Bradley Barcola, Gonçalo Ramos, Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery. C’est la grandeur du PSG. »

Doué titulaire à la place de Barcola

« On attendait moins d’espaces et Désiré est l’un des joueurs décisifs quand il y a des espaces très courts. Il fallait décider. Cinq joueurs du banc auraient aussi pu démarrer. Le plus important est d’être prêt. »

Unai Emery est très optimiste quant à la qualification. Qu’en pensez-vous ?

« Je n’ai rien de particulier à dire sur Unai. C’est normal qu’il soit optimiste. Je le suis aussi. On ira à Birmingham pour gagner. »

Vous attendiez-vous à un Aston Villa aussi défensif ?

« Avant les matchs, on essaie toujours de savoir ce que l’adversaire va faire. Ils ont toujours attaqué contre les grosses équipes. On a très bien pressé et on les a obligés à jouer long et on a été très bons sur les seconds ballons ; Ils ont été plus défensifs que nous le pensions mais c’est une équipe qui a énormément de ressources. Ils ont des joueurs qui sont tous Internationaux. »

Le match de Khvicha Kvaratskhelia

« Il est très polyvalent. On voulait le recruter depuis mon arrivée ici en 2023. Il réunit tout ce que contient le projet : la jeunesse, la qualité avec le ballon, sans le ballon avec des courses défensives importantes, une condition physique de très haut niveau. Il a beaucoup de personnalité et d’expérience. Il a reçu le trophée du meilleur joueur. Il aurait pu l’avoir contre Liverpool aussi. »

L’importance du troisième but

« Le but de la dernière minute reflète les 89 minutes antérieures. Nous ne calculons jamais, nous ne savons pas le faire. Il y aura plus d’espaces qu’ici au match retour. On connaît ce genre de scénario. Aston Villa devra laisser plus d’espaces, cela me paraît intéressant. »