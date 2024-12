Trophée des champions – La belle offre du PSG à ses plus fidèles supporters

Opposé à l’AS Monaco lors du Trophée des Champions le 5 janvier prochain, le PSG a décidé de récompenser 250 fidèles supporters avec une offre alléchante.

Le PSG a décidé de remercier ses fidèles supporters. Quelques jours après Nöel, le club parisien a choisi de récompenser 250 de ses supporters, qui ont assisté au plus grand nombre de matchs cette saison au Parc des Princes. En effet, le club parisien a décidé de faire un package alléchant pour assister à la rencontre du Trophée des Champions opposant le PSG à l’AS Monaco à Doha (Qatar) le 5 janvier prochain.

Un package à 100€

Pour un total de 100€, les fidèles supporters pourront se rendre à Doha du 4 au 6 janvier avec chambre comprise, repas payés et place pour la rencontre, comme le rapporte L’Equipe. À cela s’ajoutent également la prise en charge des transports sur place et les activités diverses le jour de la rencontre. Pour rappel, cette rencontre entre Monégasques et Parisiens aura lieu dans le stade 974 de Doha, une enceinte qui avait accueilli quelques matches de la Coupe du monde 2022.