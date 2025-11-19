Désiré Doué vs OM

Trophée des Champions : La programmation de PSG / OM est tombée

Pour le compte du Trophée des Champions, le PSG affronte l’Olympique de Marseille. La rencontre entre le champion de France 2025 et son dauphin a officiellement été programmée par la LFP.

Le Paris Saint-Germain débutera l’année 2026 rapidement, dès le 8 janvier. En effet, après avoir remporté le titre de champion de France 2025, le club de la capitale sera donc concerné par le Trophée des Champions. En raison de la Coupe du Monde des Clubs, le match a été reporté de l’été à l’hiver. Ainsi, c’est le 8 janvier prochain que le PSG affrontera l’Olympique de Marseille. Les champions d’Europe affronteront leur dauphin en championnat, au Koweït. Dans son communiqué officiel, la LFP affirme que la rencontre sera retransmise en direct sur Ligue 1 + à partir de 19h, heure française.

Photo de Mehdi Houzirane Mehdi Houzirane19 novembre 2025

