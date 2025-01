Trophée des champions – L’arbitre de la rencontre désigné

Dimanche après-midi (17h30, DAZN), le PSG et Monaco vont s’affronter lors du Trophée des champions. L’arbitre de ce choc a été désigné. Il s’agit de Monsieur Delajod.

Le premier titre de la saison 2024-2025 sera décerné dimanche après-midi. En effet, le PSG, vainqueur de la Ligue 1 et de la Coupe de France, affronte l’AS Monaco, son dauphin en championnat la saison dernière, lors du Trophée des champions. Cette rencontre, qui aurait dû se jouer en Chine en août dernier, avait une nouvelle fois été reportée à une date ultérieure. Il se jouera donc dimanche à Doha au Qatar.

Il arbitra pour la première fois lors d’un Trophée des champions

Quelques jours avant cet affrontement entre le PSG et Monaco, l’arbitre de la rencontre a été dévoilé. Il s’agit de Willy Dejajod. Ses adjoints, le quatrième arbitre et les arbitres de la VAR n’ont pas été officialisés par la LFP. Monsieur Delajod sera pour la première fois au sifflet d’un Trophée des champions. Cette saison, il a été au sifflet de deux rencontres du PSG. Lors de la victoire contre Le Havre (1-4) en ouverture de la saison 2024-2025 de Ligue 1 et lors du succès contre Lens, toujours en championnat (1-0), le 2 novembre dernier (10e journée). Il a aussi arbitré Monaco. Lors du match nul contre Lens (1-1) pour le compte de la troisième journée de Ligue 1 (1er septembre). En 17 matches toutes compétitions confondues, Willy Delajod a distribué 68 cartons jaunes, six cartons rouges et sifflé six penaltys.