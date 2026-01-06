Trophée des Champions : Le groupe du PSG qui fait le déplacement au Koweït

Pour le compte du Trophée des Champions, le PSG se déplace au Koweït pour y affronter l’OM. A deux jours de la rencontre, Luis Enrique a communiqué le groupe des 20 joueurs convoqués.

C’est au Koweït que le Trophée des Champions 2025 va se disputer ce jeudi 8 janvier (19h sur Ligue 1 +) entre le PSG et l’OM. Un Classique entre le champion de France en titre, qui a également remporté la Coupe de France, et doit donc jouer face à son dauphin phocéen. Pour l’occasion, Luis Enrique a dévoilé le groupe des 20 joueurs convoqués avec seules absences à souligner : Achraf Hakimi, Matvey Safonov et Kang-In Lee.

Le groupe du PSG face à l’OM

Gardiens : Chevalier ; Martin James ; Renato Marin

Défenseurs : Beraldo ; Marquinhos ; Zabarnyi ; L. Hernandez ; Nuno Mendes ; Nsoki ; Pacho

Milieux : Fabian Ruiz ; Vitinha ; Zaïre-Emery ; J. Neves

Attaquants : Kvaratskhelia ; G. Ramos ; Dembélé ; Doué ; Mayulu ; Barcola