Trophée des Champions : Le Koweït sort le grand jeu pour accueillir le Classique PSG-OM

Initialement prévu en début de saison, le Trophée des Champions entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille devrait finalement se tenir au Koweït. Pour convaincre la LFP d’exporter ce choc historique, l’émirat aurait mis sur la table une offre financière record, confirmant l’attractivité persistante de l’affiche malgré les contraintes de calendrier.

Une offre de 10 millions d’euros pour délocaliser le choc

Après plusieurs semaines d’incertitude et l’échec de la piste chinoise l’été dernier, la Ligue de Football Professionnel (LFP) semble avoir trouvé son point de chute. Selon les dernières informations de RMC Sport, le Koweït est en pole position pour organiser l’édition 2025 du Trophée des Champions. Pour arracher l’organisation de ce match de gala entre le champion de France, le PSG, et son dauphin l’OM, l’État du Golfe aurait proposé un chèque global avoisinant les 10 millions d’euros. Une somme conséquente qui permettrait à la Ligue de renflouer ses caisses tout en offrant une vitrine internationale au football français.

Les détails financiers du deal :

Dotation globale : 10 millions d’euros environ

10 millions d’euros environ Répartition : Une part importante reviendra directement aux deux clubs (PSG et OM)

Une part importante reviendra directement aux deux clubs (PSG et OM) Objectif : Promouvoir le sport au Koweït et maximiser les revenus commerciaux de la LFP.

Un défi logistique pour Luis Enrique et le PSG

Si l’aspect financier est une aubaine, le timing de la rencontre pose question pour l’état-major parisien. Le match devrait se dérouler en janvier 2026, s’insérant dans un calendrier déjà saturé par la nouvelle formule de la Ligue des Champions et les échéances nationales.

Pour le PSG, ce déplacement au Moyen-Orient représente un défi physique, mais aussi une opportunité marketing majeure dans une région où le club bénéficie d’une immense popularité. Sportivement, ce Classique reste un objectif prioritaire : les Parisiens auront à cœur de conserver leur titre et de marquer psychologiquement leur territoire face au rival marseillais.

L’officialisation par le conseil d’administration de la LFP est attendue dans les prochains jours. Si l’accord est validé, ce sera la première fois que le Koweït accueille cette compétition, succédant à des destinations comme Israël, le Maroc ou encore la Chine.