Trophée des Champions – Le PSG dévoile un flocage inédit

Ce dimanche (17h30 sur DAZN), le PSG affronte l’AS Monaco dans le cadre du Trophée des Champions. Et les Parisiens évolueront avec un flocage inédit et collector.

Pour sa première rencontre de l’année, le PSG aura à coeur de remporter le premier titre de la saison. Dans le cadre du Trophée des champions, le club de la capitale affronte l’AS Monaco ce dimanche après-midi (17h30 sur DAZN) au stade 974 de Doha (Qatar). L’occasion pour les Rouge & Bleu d’évoluer avec un flocage inédit.

Une collaboration avec l’artiste Fatma Al Sharshani

En effet, en collaboration avec Fatma Al Sharshani, le PSG va évoluer pour la première fois avec un flocage en écriture arabe sur son maillot domicile, permettant ainsi de renforcer ses liens avec l’art et la culture. « Cette collaboration s’inscrit dans la continuité d’une association réussie avec Fatma Al Sharshani, qui avait déjà œuvré avec le Paris Saint-Germain en mars 2023. Aujourd’hui, l’artiste revient avec un design unique qui célèbre l’identité et le patrimoine culturel », explique le club parisien sur son site internet.

Ce flocage inédit sera disponible à la vente pour seulement cinq joueurs : Achraf Hakimi, João Neves, Vitinha, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé. Cette exclusivité est disponible depuis ce vendredi 3 janvier sur le store en ligne (voir ici) et les boutiques officielles du PSG à Doha. « Cette initiative marque un moment fort dans l’histoire du Club, qui célèbre son attachement à ses fans et partenaires internationaux. »