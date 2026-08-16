Trophée des champions – Lens/PSG : Annoncez votre pronostic

Ce dimanche soir (20h45, Ligue 1+), le PSG affronte Lens lors du Trophée des champions. Les Parisiens tenteront de s’offrir un deuxième titre cette saison.

Le PSG lance sa saison hexagonale ce soir avec le Trophée des champions contre le RC Lens sur la pelouse du stade Bollaert. Après avoir remporté la Supercoupe d’Europe mercredi soir contre Aston Villa (2-1), le club de la capitale peut s’offrir un deuxième titre pour son deuxième match de la saison. Pour cela, Luis Enrique pourra compter sur un groupe quasiment au complet.

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Absent de l’entraînement de veille de match du PSG, João Neves est laissé au repos pour ce choc contre les Lensois. Les deux dernières recrues en date, Ferran Torres et Mika Godts, pas qualifiés, ne figurent pas non plus dans le groupe parisien. En instance de départ, Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye sont eux bien présents. Pour ce match contre le RC Lens, Luis Enrique pourrait faire quelques ajustements sur son onze de départ par rapport à celui contre les Villans. Un peu moins de deux heures avant le coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre le PSG et le RC Lens ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Mercredi soir, le PSG s’est offert une deuxième Supercoupe d’Europe en battant Aston Villa (2-1). Un score annoncé ici par Fox Mulder, Au_dessus_c’est_valdo, coridon, Jacky fout, bibifuck, freeed et Parisienmaniia. Bravo à eux !