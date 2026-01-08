Trophée des champions PSG / OM – Les compositions probables

Ce jeudi soir (19 heures, Ligue 1 +), le PSG affronte Marseille dans le cadre du Trophée des champions. Luis Enrique devrait aligner son équipe type pour ce deuxième Classico de la saison.

Quelques jours seulement après avoir entamé l’année 2026, le PSG peut déjà s’offrir un trophée ce jeudi soir avec le Trophée des champions contre Marseille. Pour ce deuxième Classico de la saison, Luis Enrique peut compter sur un groupe quasiment au complet. Seuls Achraf Hakimi, Ibrahim Mbaye, à la CAN, Matvey Safonov, Lee Kang-in et Quentin Ndjantou, blessés, sont absents. Pour cette rencontre contre Marseille, le coach du PSG devrait aligner une équipe qui ressemble à une équipe type.

Une équipe presque type

Dans les buts, Lucas Chevalier devrait être titulaire. L’Equipe et Le Parisien s’accordent également sur le reste de l’équipe. Avec l’absence d’Achraf Hakimi, c’est Warren Zaïre-Emery qui commencerait dans le couloir droit. Brillant à ce poste depuis plusieurs semaines, le titi du PSG serait accompagné de Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes en défense. Pour le milieu de terrain, pas de surprise non plus avec le trio Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz. Enfin en attaque, Luis Enrique devrait choisir d’aligner Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia. Laissé au repos contre le Paris FC en raison d’un coup reçu à l’entraînement, l’international géorgien a participé à l’intégralité de la séance d’entraînement de veille de match et devrait donc commencer ce PSG / OM selon les quotidiens. De son côté, RMC Sport pensent que c’est Bradley Barcola qui accompagnera Désiré Doué et Ousmane Dembélé.

Le XI probable du PSG selon L’Equipe et Le Parisien : Chevalier – Zaïre-Emery, Marquinhos (cap.), Pacho, Nuno Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

selon L’Equipe et Le Parisien : Chevalier – Zaïre-Emery, Marquinhos (cap.), Pacho, Nuno Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia Le XI probable du PSG selon RMC Sport : Chevalier – Zaïre-Emery, Marquinhos (cap.), Pacho, Nuno Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Doué, Dembélé, Barcola

selon RMC Sport : Chevalier – Zaïre-Emery, Marquinhos (cap.), Pacho, Nuno Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Doué, Dembélé, Barcola Le XI probable de Marseille : Rulli – Pavard, Balerdi (cap.), Medina – Weah, Höjbjerg, Kondogbia, Emerson – Greenwood, Aubameyang, Paixao



compositions probables PSG / OM (L’Equipe)