Trophées UNFP : Le PSG largement récompensé mais avec un absent majeur…
Ce lundi soir, la cérémonie des Trophées UNFP a eu lieu. Lors de cette cérémonie, le PSG a été représenté par dix de ses membres qui ont remporté de nombreux trophées.
Qui dit fin de saison dit cérémonie de récompense. Alors que la saison 2025-2026 de Ligue 1 va se clôturer dimanche soir avec la 34e et dernière journée, l’UNFP a organisé ce lundi soir sa cérémonie des Trophées UNFP qui récompense les meilleurs acteurs de la saison en Ligue 1, Ligue 2 et Arkema Première Ligue. Lors de cette cérémonie, le PSG a été représenté par dix de ses membres (Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery, Joao Neves, Anaïs Ebaylin, Sakina Karchaoui, Romée Leutcher, Luis Enrique, Ousmane Dembélé, Vitinha, Nuno Mendes). Entre les succès de Dembélé, l’absence surprise de Luis Enrique, la forte présence parisienne dans le 11 de la Ligue 1, retrouvez le résumé du live de la 34ème cérémonie des Trophées UNFP ci-dessous.
- Meilleur joueur de la L1 : Ousmane Dembélé
- Meilleur espoir de la L1 : Désiré Doué
- Meilleur Gardien de but de la L1 : Robin Risser (RC Lens)
- Meilleur entraineur de la L1 : Pierre Sage (RC Lens)
- Le 11 de la saison de la L1 : Risser – Hakimi, Sarr, Pacho, Nuno Mendes – Vitinha, Tolisso, Sangare – Thauvin, Greenwood, Dembélé
- Plus beau but de la L1 : Ousmane Dembélé contre le LOSC
- Meilleure joueuse de l’Arkema Premiere League : Corventina Dumornay (OL)
- Meilleure espoir de l’Arkema Premiere League : Justine Rouquet (MHSC).
- Meilleure gardienne de l’Arkema Premiere League : Mylene Chevas
- Meilleur joueur de Ligue 2 : Zuriko Davitashvili (ASSE)
- Meilleur gardien de Ligue 2 : Quentin Braat (Rodez)
- Meilleur entraîneur de Ligue 2 : Stéphane Dumont (Troyes)
- Plus beau but de Ligue 2 : Dame Gueye (Le Mans)
- Meilleur Français évoluant à l’étranger : Michael Olise (Bayern Munich)
- Meilleurs arbitres : Jérôme Brisard (central) et Hussein Ocak (assistant) en Ligue 1.
- Alexandre Perreau-Niel (central) et Frédéric Hebrard (assistant) en Ligue 2.
- Joueur citoyen : Didier Drogba
Le fil de la cérémonie des Trophées UNFP
- 21h01 : Premier trophée de la soirée et première victoire pour un Parisien : Désiré Doué remporte le prix du meilleur espoir de la L1 ! Il était face à Warren Zaire-Emery, Joao Neves, Valetin Barco et Ayou Bouaddi.
- 21h04 : On rappelle que 2 joueurs du PSG sont nommés pour le titre de plus beau but de la saison : Joao Neves pour son ciseau retourné contre Toulouse et Ousmane Dembélé pour son lob contre le LOSC.
- 21h06 : Désiré Doué au moment de recevoir son trophée : « Je veux remercier mes coéquipiers parce que ce trophée est collectif, il vient du travail réalisé au sein de tout le club. Aujourd’hui, je suis épanoui dans ce que je fais, mon rêve a toujours été d’être joueur professionnel et je le suis dans l’un des plus grands clubs du monde. […] On est tous concentrés et tous sûrs de nos armes pour aller décrocher cette Ligue des Champions !«
- 21h10 : Jérôme Brisard et Huseyin Ocak ont remporté le Trophée UNFP du Meilleur Arbitre Central et Assistant de Ligue 1.
- 21h18 : Anais Ebyilin ne remporte pas le trophée du meilleur espoir féminin. C’est Justine Rouquet qui a reçu ce prix (MHSC). Mylene Chevas a elle été élue meilleure gardienne.
- 21h25 : Sakina Karchaoui et Romée Leuchter ne remporteront pas le titre de meilleure joueuse de la saison. Corventina Dumornay (OL) décroche cette distinction.
- 21h30 : 3 joueuses du PSG sont dans le onze de la saison de Arkemaa Premiere League : Griedge Mbock, Sakina Karchaoui et Romée Leuchter.
- 21h35 : Robin Risser a été élu meilleur gardien de la Ligue 1. On rappelle qu’aucun parisien n’était nommé pour ce titre.
- 21h45 : Zuriko Davitashvili a remporté le Trophée UNFP du Meilleur Joueur de Ligue2 BKT.
- 21h55 : Didier Drogba remporte le Trophée UNFP – Fondaction du Football du Joueur Citoyen
- 22h01 : Michael Olise ne gagnera pas la Ligue des Champions, mais il repartira à Munich avec le trophée du meilleur Joueur français à l’étranger.
- 22h12 : Sans surprise, Stéphane Dumont (entraineur de l’ESTAC) remporte le Trophée UNFP du Meilleur Entraîneur de Ligue2 BKT.
- 22h15 : Et là c’est plus surprenant. Luis Enrique ne remporte pas le Trophée UNFP du meilleur entraineur. C’est Pierre Sage (RC Lens) qui est le grand vainqueur.
- 22h24 : 5 Parisiens sont présents dans le 11 de la saison en L1 : Nuno Mendes, Willian Pacho, Achraf Hakimi, Vitinha, Ousmane Dembélé.
Le 11 complet de la saison 25/26 : Risser – Hakimi, Sarr, Pacho, Nuno Mendes – Vitinha, Tolisso, Sangare – Thauvin, Greenwood, Dembélé
- 22h38 : Ousmane Dembélé remporte le Trophée UNFP du plus beau but de la saison suite à son lob exceptionnel contre le LOSC.
- 22h47 : OUSMANE DEMBÉLÉ EST ÉLU MEILLEUR JOUEUR DE LA LIGUE 1 !!
- 22h55 : C’est la fin des Trophées UNFP qui aura vu 2 Parisiens remporter des distinctions individuelles (Désiré Doué meilleur espoir, Ousmane Dembélé qui fait le doublé plus beau but du championnat et meilleur joueur de L1). 5 joueurs du PSG sont présents dans le 11 de la saison (Nuno Mendes, Willian Pacho, Achraf Hakimi, Vitinha, Ousmane Dembélé) et 3 joueuses au sein du 11 de l’Arkema Premiere League (Griedge Mbock, Sakina Karchaoui et Romée Leuchter.)