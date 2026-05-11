Trophées UNFP : Le PSG largement récompensé mais avec un absent majeur…

Ce lundi soir, la cérémonie des Trophées UNFP a eu lieu. Lors de cette cérémonie, le PSG a été représenté par dix de ses membres qui ont remporté de nombreux trophées.

Qui dit fin de saison dit cérémonie de récompense. Alors que la saison 2025-2026 de Ligue 1 va se clôturer dimanche soir avec la 34e et dernière journée, l’UNFP a organisé ce lundi soir sa cérémonie des Trophées UNFP qui récompense les meilleurs acteurs de la saison en Ligue 1, Ligue 2 et Arkema Première Ligue. Lors de cette cérémonie, le PSG a été représenté par dix de ses membres (Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery, Joao Neves, Anaïs Ebaylin, Sakina Karchaoui, Romée Leutcher, Luis Enrique, Ousmane Dembélé, Vitinha, Nuno Mendes). Entre les succès de Dembélé, l’absence surprise de Luis Enrique, la forte présence parisienne dans le 11 de la Ligue 1, retrouvez le résumé du live de la 34ème cérémonie des Trophées UNFP ci-dessous.

Meilleur joueur de la L1 : Ousmane Dembélé

Meilleur espoir de la L1 : Désiré Doué

Meilleur Gardien de but de la L1 : Robin Risser (RC Lens)

Robin Risser (RC Lens) Meilleur entraineur de la L1 : Pierre Sage (RC Lens)

Pierre Sage (RC Lens) Le 11 de la saison de la L1 : Risser – Hakimi , Sarr, Pacho , Nuno Mendes – Vitinha , Tolisso, Sangare – Thauvin, Greenwood, Dembélé

Risser – , Sarr, , – , Tolisso, Sangare – Thauvin, Greenwood, Plus beau but de la L1 : Ousmane Dembélé contre le LOSC

Meilleure joueuse de l’Arkema Premiere League : Corventina Dumornay (OL)

Corventina Dumornay (OL) Meilleure espoir de l’Arkema Premiere League : Justine Rouquet (MHSC).

Justine Rouquet (MHSC). Meilleure gardienne de l’Arkema Premiere League : Mylene Chevas

Meilleur joueur de Ligue 2 : Zuriko Davitashvili (ASSE)

: Zuriko Davitashvili (ASSE) Meilleur gardien de Ligue 2 : Quentin Braat (Rodez)

: Quentin Braat (Rodez) Meilleur entraîneur de Ligue 2 : Stéphane Dumont (Troyes)

: Stéphane Dumont (Troyes) Plus beau but de Ligue 2 : Dame Gueye (Le Mans)

Meilleur Français évoluant à l’étranger : Michael Olise (Bayern Munich)

: Michael Olise (Bayern Munich) Meilleurs arbitres : Jérôme Brisard (central) et Hussein Ocak (assistant) en Ligue 1.

: Jérôme Brisard (central) et Hussein Ocak (assistant) en Ligue 1. Alexandre Perreau-Niel (central) et Frédéric Hebrard (assistant) en Ligue 2.

Joueur citoyen : Didier Drogba

Le fil de la cérémonie des Trophées UNFP