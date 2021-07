Troyes / PSG le 7 août à 21 heures sur Canal Plus

La Ligue 1 va reprendre ses droits le week-end du 7 août. Pour commencer la saison 2021-2022, le PSG se déplacera sur la pelouse du champion de Ligue 2, Troyes. Alors que l’on sait qu’Amazon a récupéré 80% du championnat de France, c’est le flou pour les deux dernières affiches, qui appartiennent à BeIN Sports mais qui les a sous-loué à Canal Plus. Mais la chaîne cryptée ne veut plus diffuser la Ligue 1 après le choix de la LFP de confier la grande partie de la Ligue 1 au géant américain. Ce mercredi, la LFP a dévoilé la programmation de la première journée de la saison. Et le match du PSG a été programmé le samedi 7 août à 21 heures. Une rencontre qui doit être diffusée sur Canal Plus annonce la Ligue de Football professionnel.

Le programme de la première journée de Ligue 1 2021-2022

Vendredi 6 août 2021 à 21h00 sur Prime Video

AS Monaco – FC Nantes

Samedi 7 août 2021 à 17h00 sur Prime Video

Olympique Lyonnais – Stade Brestois 29

Samedi 7 août 2021 à 21h00 sur Canal+

ESTAC Troyes – Paris Saint-Germain

Dimanche 8 août 2021 à 13h00 sur Prime Video

Stade Rennais FC – RC Lens

Dimanche 8 août 2021 à 15h00 sur Prime Video

FC Girondins de Bordeaux – Clermont Foot 63

OGC Nice – Stade de Reims

AS Saint-Etienne – FC Lorient

RC Strasbourg Alsace – Angers SCO

Dimanche 8 août 2021 à 17h00 sur Canal+

FC Metz – LOSC Lille

Dimanche 8 août 2021 à 20h45 sur Prime Video

Montpellier Hérault SC – Olympique de Marseille