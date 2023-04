Récemment intronisé coach du Bayern Munich en lieu et place de Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel était présent en conférence de presse ce vendredi. L’occasion pour lui d’évoquer son ancien club, le PSG.

Alors qu’il se trouve sur la corde raide, Christophe Galtier a vu plusieurs noms se succéder ces dernières semaines pour lui ravir sa place à la tête de l’effectif du PSG. Parmi ces hypothétiques successeurs se trouvait Thomas Tuchel. Se trouvait car le technicien allemand n’est plus sur le marché aujourd’hui, lui qui a été choisi pour suppléer Julian Nagelsmann du côté du Bayern Munich.

Le regret de Thomas Tuchel

D’ailleurs, ce jour, Thomas Tuchel a eu un petit mot pour le PSG. Présent en conférence de presse et alors qu’il évoquait le titre de Bundesliga et la concurrence féroce du Borussia Dortmund, il a regretté le peu de considération octroyée au titre de champion de France dans l’hexagone. Pour rappel, durant son mandat de deux ans et demi en terre parisienne (2018-2020, Thomas Tuchel a remporté par deux fois la Ligue 1. « J’ai vu à Paris à quel point il est parfois triste que le titre de champion soit considéré comme acquis. Cela ne devrait pas être le cas. (…) À Paris, le titre ne suffisait pas, a exposé Thomas Tuchel dans des dires relayés par nos confrères de RMC. Le titre a été minimisé alors qu’il nécessite beaucoup de travail au quotidien. »