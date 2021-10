Le 24 décembre 2020, Thomas Tuchel passait un drôle de réveillon de Noël. Quelques heures après avoir battu largement Strasbourg sur sa pelouse (4-0), le coach allemand apprenait qu’il était licencié du PSG pour des résultats pas assez satisfaisants mais aussi pour ses propos à l’encontre de la direction parisienne. Au début de l’année 2021, Mauricio Pochettino prenait les rênes de l’équipe parisienne tandis que Tuchel lui rejoignait Londres et Chelsea pour remporter au mois de mai la Ligue des Champions. Invité au festival du Sport de Trente tout comme… Leonardo, le technicien a taclé indirectement ses anciens employeurs pour son manque d’organisation.

« C’est facile de débarquer et d’entraîner Chelsea. Si Chelsea possède la crédibilité des grands clubs, c’est grâce à une organisation parfaite, qui élimine les distances et facilite la communication. Cela me permet d’être concentré et créatif. Je n’ai rien à penser d’autre qu’au match du mercredi ou du samedi. L’organisation est simple et claire, il n’y a pas d’interférence. Je me sens vraiment supporté par le club. »

Rappelons qu’au mois de décembre dernier, l’ancien entraineur du BVB déclarait au micro de Sport 1 : « En toute honnêteté, au cours des six premiers mois, je me suis dit : Suis-je toujours entraîneur ou suis-je un politicien du sport, un ministre des Sports ? Où est mon rôle d’entraîneur dans un tel club maintenant ? (…) J’aime juste le football. Et dans un club comme celui-ci, ce n’est pas toujours juste du football. »