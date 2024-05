Ce dimanche soir, le PSG s’est imposé contre Metz lors de la dernière journée de Ligue 1 (0-2). En conférence de presse, Luis Enrique s’est projeté sur la finale de Coupe de France.

Déjà champion de France, le PSG voulait terminer sa saison de Ligue 1 avec une victoire sur la pelouse du FC Metz. Avec une équipe remaniée, le club de la capitale s’est facilement imposé contre des Messins qui ne voulaient pas encaisser trop de buts afin de conserver sa place de barragiste. Avec des buts de Carlos Soler et Kang-In Lee, le PSG a préparé de la meilleure des manières sa finale de Coupe de France contre Lyon samedi soir. En conférence de presse, dans des propos relayés par Le Parisien, le coach du PSG s’est projeté sur la rencontre contre les Lyonnais dans six jours.

« Il ne nous reste désormais plus qu’un match pour terminer la saison de la meilleure façon »

« Aujourd’hui on a encore eu beaucoup de fans qui se sont déplacés pour nous soutenir, et qui n’auraient pas aimé voir une équipe qui se balade sur le terrain. Il ne nous reste désormais plus qu’un match, la finale de la Coupe de France, pour terminer la saison de la meilleure façon. Je suis fier de mes joueurs. On a fait le travail de manière professionnelle. On a fait un match très sérieux, on a montré qu’on était la meilleure équipe du championnat. Je pense que tout au long de la saison, nous avons été à la hauteur dans 99,9 % des matchs, peu importe qui a joué. Je suis très satisfait, et nous pensons déjà au prochain championnat. Le turnover ? Je compte sur tous mes joueurs, comme je l’ai fait tout au long de la saison. C’était une bonne semaine, car certains des joueurs vont jouer cette finale, d’autres n’ont pas joué tout au long de la semaine, on va voir qui est prêt, qui n’est pas prêt. La semaine qui arrive est importante pour préparer cette finale qui est très importante pour nous. »