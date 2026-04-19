Turnover, Vitinha… La conférence de presse de Luis Enrique

Ce dimanche soir, le PSG s’est incliné contre Lyon (1-2). Après ce revers, Luis Enrique a justifié son choix de faire tourner son équipe contre les Lyonnais.

Alors que le PSG pouvait reprendre quatre points d’avance sur Lens avec sa rencontre contre Lyon ce dimanche soir en clôture de la 30e journée de Ligue 1, les Parisiens ne comptent qu’un point d’avance, avec un match en moins, après leur défaite – au Parc des Princes – contre les Lyonnais (1-2). Pour cette rencontre, cinq jours après le quart de finale retour remporté contre Liverpool (0-2) et trois jours avant la réception de Nantes en match en retard de la 26e journée de Ligue 1, Luis Enrique avait décidé de faire tourner son équipe. Présent en conférence de presse d’après-match, dans des propos relayés par Le Parisien, le coach du PSG a justifié son turnover, avant de donner des nouvelles de Vitinha, sorti sur blessure avant la mi-temps.

Son analyse de la rencontre

« Au début d’un match, on cherche à le contrôler et les deux premières fois qu’ils ont une occasion, ils marquent. On a compris que ce serait compliqué, difficile. On a frappé 23 fois et on a raté encore un pénalty. On a tout fait pour changer cette dynamique. Mais c’était difficile. Ils ont frappé cinq fois et marqué deux buts. J’aime leur façon de jouer, leurs joueurs, leur entraîneur. Le seul truc sympa, c’est qu’on a marqué sur la dernière frappe. On va jouer tous les trois jours. Cela signifie qu’on est dans toutes les compétitions. Il faut donner des minutes à tous parce que c’est la solution quand on joue tous les trois jours. »

Le suspense relancé en Ligue 1, une mauvaise nouvelle pour le PSG ?

« Ce n’est pas une bonne ou une mauvaise nouvelle. C’est comme ça. Vous aimez un championnat disputé et c’est un championnat disputé. Ce sera difficile jusqu’au bout. »

Une décompression après Liverpool ?

« On va jouer 9 matchs en 26 jours. Il faut surmonter ça en équipe, avec tous les joueurs. On a changé six joueurs et ce sera comme ça dans les prochains matches. »

C’était obligatoire de faire six changements ?

« Si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez rien. Neuf matchs en 27 jours, qu’est-ce qu’on peut faire ? C’est facile après une défaite de demander cela. On cherche à gagner les deux compétitions qu’il nous reste. »

Les choix contre Lyon indiquent-ils que la Ligue des champions est la priorité ?

« La priorité, ce sont les deux compétitions qu’on peut gagner. »

Vitinha

« Ce n’est pas positif. Quand on change un joueur, ce n’est pas bon. On va attendre les tests demain. »

Comment rebondir contre Nantes ?

« Comme d’habitude. C’est plus facile de gérer les victoires que les défaites. Lyon a joué de manière exceptionnelle dans l’efficacité. C’est très positif pour l’OL. J’aime cette équipe. »