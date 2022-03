Canal Supporters vous donne rendez-vous pour un gros LIVE TWITCH/PSG de debrief du match contre Bordeaux et l’analyse de l’ambiance du Parc des Princes et des sifflets. On sera en compagnie d’Hadrien Grenier.

