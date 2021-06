Entre les rumeurs de transfert, le début de l’Euro et de la Copa America… L’actualité du PSG et du football ne s’arrête jamais !

Canal Supporters vous donne rendez-vous ce lundi matin pour votre habituel LIVE TWITCH à partir de 11 heures avec un retour sur l’arrivée officielle de Georginio Wijnaldum et les dernières informations sur le dossier Gianluigi Donnarumma, et cette question : Est-ce une bonne pioche pour le PSG ? Ou un achat inutile ?

Nous en profiterons pour effectuer un retour sur le début l’Euro et le match de mardi qui va opposer la France à l’Allemagne. Un beau programme en ce début de semaine et on vous attend nombreux ! Pour rappel, Canal-Supporters directement sur Twitch, c’est ici :

https://www.twitch.tv/canalsupporters (alors abonnez-vous !)

Canal-Supporters est aussi sur Instagram. N’hésitez pas aussi à vous abonner pour ne rien louper de l’actualité PSG : https://www.instagram.com/canalsupp/