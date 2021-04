TWITCH/PSG : Rendez-vous demain à 11h00

Ce samedi, le Paris Saint-Germain s’est tranquillement imposé face au FC Metz (1-3) et est provisoirement en tête du championnat. Grâce à un doublé de Kylian Mbappé et un nouveau but de Mauro Icardi, les Parisiens ont fait le plein de confiance avant la rencontre de Ligue des Champions de mercredi. Ce dimanche, Manchester City va rencontrer Tottenham pour la finale de la Carabao Cup (17h30) et essayer de remporter un premier trophée cette saison.

À l’aube de cette demi-finale de la C1, Canal Supporters va vous proposer un programme exceptionnel pour ces prochains jours !

Déjà ce dimanche matin, on vous propose un LIVE Twitch à 11H00 pour débriefer cette rencontre, avec en plus l’habituelle Revue de Presse 100% PSG et anglaise.

