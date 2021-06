Entre les rumeurs de transfert, celles autour de l’avenir de Mauricio Pochettino et de Leonardo ou encore les interviews retentissantes… L’actualité du PSG ne s’arrête jamais !

Canal Supporters vous donne rendez-vous ce lundi matin pour votre habituel LIVE TWITCH depuis 11 heures avec un retour sur la très large interview de Nasser al-Khelaïfi dans le journal L’Équipe. Nous allons aussi proposer une page mercato avec les dernières informations sur le dossier Georginio Wijnaldum et cette question : Est-ce une bonne pioche pour le PSG ? Nous en profiterons pour effectuer un focus sur Leonardo et son travail, de plus en plus critiqué par les supporters Rouge & Bleu. Nous terminerons ce live par un petit point sur l’Euro qui débutera le 11 juin prochain.

Un beau programme en ce début de semaine et on vous attend nombreux ! Pour rappel, Canal-Supporters directement sur Twitch, c’est ici :

https://www.twitch.tv/canalsupporters (alors abonnez-vous !)