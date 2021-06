Twitch/PSG spécial à 10h : élimination de l’équipe de France

Immense surprise dans cet Euro. Champion du monde et vice-champion d’Europe en titre, l’équipe de France a été éliminée de la compétition à la surprise générale contre la Suisse (3-3 ; 5-4 TAB). Auteur d’une performance générale moyenne, les Bleus auront déçu dans l’ensemble et n’iront pas en 1/4 de finale d’une grande compétition pour la première fois depuis le Mondial de 2010. À noter que le Parisien, Kylian Mbappé, aura manqué le seul pénalty de la séance de tirs au but tandis que Presnel Kimpembe l’aura de son côté réussi.

