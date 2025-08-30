UCL – Le calendrier de la phase de ligue du PSG dévoilé

Depuis jeudi, le PSG connaît ses huit adversaires pour la phase de ligue de la Ligue des champions. Le club de la capitale est tombé sur un groupe de la mort. Il connaît désormais son calendrier.

Champion d’Europe en titre, le PSG va tenter de défendre son titre lors de cette saison 2025-2026 de Ligue des champions. Jeudi soir, le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions a eu lieu. Et le club de la capitale est tombé sur du lourd. Il devra en effet affronter le Bayern Munich, le FC Barcelone, l’Atalanta Bergame, Leverkusen, Tottenham, le Sporting, Newcastle et l’Athletic Club.

Le PSG commencera à domicile contre l’Atalanta

Le PSG recevra le Bayern Munich, l’Atalanta Bergame, Tottenham et Newcastle alors qu’il se déplacera à Barcelone, au Bayer Leverkusen, à Lisbonne pour y défier le Sporting et à Bilbao pour défier l’Athletic. Ce samedi, l’UEFA a dévoilé le calendrier du club de la capitale lors de cette phase de ligue. Et le premier match des Parisiens se jouera au Parc des Princes le mercredi 17 septembre avec la réception de l’Atalanta Bergame (21 heures). Le choc tant attendu contre le FC Barcelone se jouera lui le 1er octobre (21 heures). La réception du Bayern Munich a été programmée au 4 novembre.

Le calendrier de la phase de ligue de la Ligue des champions du PSG