UEFA : La France, mauvaise élève de la semaine

En six rencontres, la France ne compte cette semaine que deux victoires sur la scène européenne. Un bilan hebdomadaire qui réduit l’écart avec les Pays-Bas au classement de l’indice UEFA.

La France a réalisé sa pire semaine européenne depuis le début de cette saison 2024/2025. En effet, en six rencontres, seuls deux se sont soldées par une victoire pour les clubs français : le LOSC face à Bologne (1-2- en Ligue des Champions, et l’OL (1-4) face à Qarabag en Europa League. La conséquence directe au classement de l’indice UEFA est la réduction de l’écart entre la France et les Pays-Bas, respectivement à la cinquième et sixième place. Les clubs hexagonaux comptent aujourd’hui 63.807 points et + 0,571 cette semaine, quand les Néerlandais en compte désormais 59.233, avec + 0.667 cette semaine, grâce notamment au succès du PSV Eindhoven contre le Shakhtar Donetsk (3-2) et au match nul du Feyenoord face à Manchester City (3-3). Le Portugal, à la septième place, compte lui 56.491, et poursuit sa progression. Le classement reste dominé par l’Angleterre, l’Italie et l’Espagne pour les trois premières places. L’Allemagne, aux pieds du podium, compte plus de dix points d’avance sur la France.

Pour rappel, l’importance de préserver sa cinquième place pour la France réside dans l’obtention de trois places qualificatives en Ligue des Champions + une en barrage. Si les Pays-Bas venaient à s’emparer de cette cinquième place au cours de la saison, les club français n’auraient le droit qu’à deux places directes en C1 + une en barrage.