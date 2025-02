UEFA : Le ballon des phases finales de C1 présenté !

Après cinq mois de compétition, la Ligue des Champions passe aux phases finales, en commençant par les seizièmes. Un tour qui concerne le PSG, qui affronte le Stade Brestois ce mardi (18h45 sur Canal +). Pour l’occasion, un nouveau ballon a été annoncé par Adidas et l’UEFA.

Les phases finales de la Ligue des Champions démarrent cette semaine, avec pour le PSG, un déplacement en Bretagne pour y affronter le Stade Brestois. Nouvelle phase de la compétition, nouveau ballon. En effet, Adidas et l’UEFA ont dévoilé ce lundi la sphère de cuire avec laquelle les clubs européens se disputeront la victoire en C1, jusqu’à la finale qui se jouera à Munich, en Allemagne : « Le ballon rend hommage à Munich, porte d’entrée des Alpes bavaroises et met en avant les étoiles de la Champions League en blanc, accompagnées d’hexagones d’un vert éclatant et d’un cuivre rappelant les couleurs des toits et des bâtiments de la ville. À l’intérieur des panneaux verts et cuivrés, de petites illustrations célèbrent certains des symboles les plus emblématiques de la Bavière : les Alpes, le lion palatin, les edelweiss, le Waldlerhaus, l’Englischer Garten et le houblon, emblématique de la région« . Le détail du lancement de ce nouveau ballon à retrouver sur le site officiel de l’UEFA.