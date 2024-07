UEFA : Le classement mis à jour, le PSG perd deux places

Le classement UEFA a été mis à jour ce vendredi 12 juillet. Nations, championnats et clubs européens sont classés par la plus haute instance du football du Vieux Continent et le PSG a perdu deux places.

Par le biais de leurs performances à l’échelle nationale et continentale, les clubs européens sont classés tous les ans par l’UEFA. Avec une domination du championnat de France, le Paris Saint-Germain parvient régulièrement à se classer parmi les meilleurs écuries du Vieux Continent. Au cours de la saison 2023/2024, le club de la capitale était le 4e meilleur club d’Europe derrière Manchester City, le Real Madrid, puis le Bayern Munich. Pour l’exercice 2024/2025, le PSG débute avec deux positions perdues, dans la peau du 6e. En effet, Liverpool et l’AS Roma sont passés respectivement à la 4e et 5e place. Au classement des championnats, la France reste 5e derrière l’Angleterre, l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne.