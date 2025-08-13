UEFA : Le classement mis à jour, le PSG perd une place

La saison démarre aujourd’hui (21h sur Canal +) pour le PSG avec la Supercoupe d’Europe face à Tottenham. L’occasion pour le club de la capitale de soigner son indice UEFA pour la prochaine mise à jour du classement en remportant un nouveau trophée européen.

L’UEFA a mis à jour son classement ce mercredi 13 août et les résultats ne sont pas des meilleurs pour le Paris Saint-Germain. En effet, le champion d’Europe, malgré son premier et récent titre en C1, perd une place au classement. Basé sur les résultats des cinq dernières saisons, l’indice du PSG ne prend donc plus en compte la saison 2019-2020, au terme de laquelle le club de la capitale avait disputé une finale. Ainsi, le Paris Saint-Germain, au classement UEFA passe de la cinquième à la sixième place, avec au total 118 500 points, dont 33 500 pour la saison 2024-2025 et la victoire finale en Ligue des Champions. Le Real Madrid domine ce classement devant le Bayern Munich, l’Inter Milan, Manchester City ou encore Liverpool. Le Bayern Leverkusen, le Borussia Dortmund, le FC Barcelone et l’AS Roma complète le top 10. Pour trouver le premier club français derrière le PSG, il faut aller à la 26e place à laquelle figure le LOSC.